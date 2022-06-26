Наслідки вибухів на Черкащині: загиблий і 5 поранених – Табурець

Внаслідок російських ракетних ударів по Черкащині 26 червня одна людина загинула, ще п’ятеро були поранені, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

«Сьогодні ворог завдав ракетних ударів по Черкащині. Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п’ятеро травмованих. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Укотре наголошую: не публікуйте фото та відео! Не наражайте всіх нас на повторні атаки по локаціях. Слідкуйте за офіційними повідомленнями», – повідомив він.

Про «два вибухи в районі Черкас» Ігор Табурець написав дещо раніше цього дня.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 23 червня змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.