Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про два вибухи в районі Черкас.

«Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з’ясовуємо», – написав він у телеграмі.

Інші подробиці наразі невідомі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».