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Політика

«Огидне варварство» Росії. Лідери G7 розпочали саміт у день обстрілу Києва

Лідери держав «Групи семи» і президент Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у перший день саміту G7. Замок Ельмау у Баварських Альпах, Німеччина, 26 червня 2022 року

Російська війна проти України та наслідки агресивних дій Москви для світу стали головними темами переговорів на саміті «Групи семи» (G7) – зустрічі керівників найвпливовіших демократій, що відбувається у німецькій Баварії.

В той час як керівники Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії зібралися у неділю, 26 червня, на триденну зустріч, з України надійшли повідомлення про нові вибухи російських ракет у Києві та в інших українських містах на тлі руйнівного наступу Росії на Донбасі.

Президент США Джо Байден назвав російські ракетні обстріли Києва «огидним варварством».

За кілька днів до саміту G7 президент США Джо Байден виступав у Білому домі на тлі зображення прапора України. Вашингтон, 22 червня 2022 року
За кілька днів до саміту G7 президент США Джо Байден виступав у Білому домі на тлі зображення прапора України. Вашингтон, 22 червня 2022 року

Від західних лідерів очікують кроків у межах обіцяної довготермінової економічної і військової підтримки України та дієвіших санкцій проти Росії.

Викликом, особливо для Європи, є пошуки заміни для російської нафти й газу на тлі різкого зростання світових цін на енергію.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що війна зараз вийшла на «морально та емоційно складний етап», коли українці впевнені у перемозі, але також розуміють подальшу загрозу втрат.

Нові чисельні ракетні удари деякі коментатори називають розлюченою відповіддю Москви на початок застосування українцями ракетних установок і далекобійних гармат, отриманих нещодавно від США та інших західних держав.

Санкційних пакетів проти Росії недостатньо, збройної допомоги для України треба більше
Володимир Зеленський

Сигналом для саміту «Групи семи», а також для саміту НАТО через кілька днів у Мадриді, називають також заяву Росії про плани розмістити в Білорусі ракети, здатні нести ядерні боєзаряди.

«Це підтвердження, що санкційних пакетів проти Росії недостатньо, збройної допомоги для України треба більше і що системи протиповітряної оборони – сучасні системи, які є в наших партнерів, – мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні. Потрібні більше, ніж у будь-якому іншому місці у світі», – сказав у суботу Зеленський, зазначивши головні моменти його планованих виступів перед учасниками самітів G7 і НАТО.

Західні лідери також намагатимуться узгодити нові зусилля для подолання міжнародної енергетичної кризи, браку харчів та глобальних кліматичних змін ускладнених російською війною.

Британський прем'єр-міністр Боріс Джонсон одним з головних завдань для західних лідерів зараз назвав збереження згуртованості у протидії Росії та у допомозі Україні.

Згуртованість стала тим найдивовижнішим, коли йдеться про відповідь Заходу на вторгнення Путіна в Україну
Боріс Джонсон

«Я вважаю, що є тиск і є побоювання. І про це треба бути відвертими, – каже він. – Але саме згуртованість стала тим найдивовижнішим, коли йдеться про відповідь Заходу на вторгнення Путіна в Україну. Адже НАТО – єдине, «Група семи» – єдина. А щоб зберегти ту згуртованість, щоб вона працювала, необхідна дуже-дуже відкрита дискусія про наслідки того, що відбувається, про тиск, який відчувають окремі друзі і партнери, тиск, який відчуває населення, коли йдеться про ціну енергії, харчів тощо. Отже, лише справді працюючи, спільно шукаючи вирішення, ми зможемо зберегти ту єдність і рухатися вперед».

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідали виставку знищеної російської військової техніки та озброєння на Михайлівській площі у Києві, 17 червня 2022 року
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідали виставку знищеної російської військової техніки та озброєння на Михайлівській площі у Києві, 17 червня 2022 року

Партнери Заходу

Німецький канцлер Олаф Шольц запросив на саміт також керівника Сенегалу, що головує зараз в Африканському союзі, Аргентину – голову Спільноти країн Латинської Америки й Карибських держав, а також Індонезію, Південно-Африканську Республіку (ПАР) та Індію, що прийматиме наступний саміт G20.

Демократії світу спільно стоять проти імперіалізму Путіна
Олаф Шольц

«Саміт повинен подати сигнал, що не лише НАТО і G7 зараз більш згуртовані ніж будь-коли, але й що демократії світу спільно стоять проти імперіалізму Путіна так само, як і в боротьбі з голодом і злиднями», – заявив Шольц напередодні, виступаючи в парламенті у Берліні.

Німеччина. Плакат із зображеннями президента Росії Володимира Путіна, Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна під час антивоєнної акції на тлі масштабного вторгнення Росії до України. Гамбург, 20 березня 2022 року
Німеччина. Плакат із зображеннями президента Росії Володимира Путіна, Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна під час антивоєнної акції на тлі масштабного вторгнення Росії до України. Гамбург, 20 березня 2022 року

Агентство Reuters зауважує, що багато країн південної півкулі стурбовані можливими міжнародними негативними наслідками західних санкцій проти Росії.

Reuters цитує офіційного представника Європейського союзу про те, що країни «Групи семи» будуть доводити партнерам, що різке зростання цін на харчі у світі – це результат дій Росії, оскільки санкції проти сільського господарства західні країни не запроваджували.

Також лідери вказуватимуть, що агресивні й руйнівні дії Москви є проблемою не тільки України, а вражають цілий світ.

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