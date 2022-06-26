Лідери «Групи семи» домовились про ембарго на російське золото – ЗМІ

Президент США Джо Байден а також інші лідери «Групи семи» домовились запровадити ембарго на російське золото, повідомляють Reuters, CNN, Bloomberg з посиланням на осіб наближених до переговорів.

G7 планує оголосити про заборону на імпорт російського золота на саміті, що починається в неділю у Німеччині, вказує Українська служба «Голосу Америки». У США ембарго введе в дію рішення Міністерства фінансів США, яке установа планує видати у вівторок, пише Bloomberg.

Після того, як Лондонська асоціація зливків виключила Росію зі своїх котирувань, значна частина країн перестала купувати російське золото. Однак у травні до Швейцарії надійшло майже три тонни російського золота, що могло свідчити про послаблення неформальних обмежень, пише Bloomberg. Також, за повідомленнями російських ЗМІ, російська влада заявила цього тижня про плани створити резерви коштовних металів для швидкої мобілізації у час війни.

Майже 10% видобутку золота в світі припадає на Росію. США та союзники запровадили масштабні санкції проти Росії через її вторгнення до України.

Саміт G7 відбудеться з 26 по 28 червня 2022 року в німецькій Баварії, саміт НАТО – 29–30 червня в Мадриді.

Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні, що виступить на саміті НАТО в Мадриді та на зустрічі країн «Групи семи».