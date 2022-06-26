Лідери G7 планують надати Україні безстрокову підтримку – Bloomberg

Лідери «Групи семи» зобов’язуються надавати безстрокову підтримку Україні для її захисту від російського вторгнення, йдеться у тексті проєкту заяви саміту «Групи семи», з яким ознайомилось видання Bloomberg.



«Ми будемо продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – йдеться у тексті проєкту.



Видання зауважує, що таке формулювання є важливим, оскільки члени об'єднання стурбовані війною, яка затягується, а деякі, включно з Німеччиною та Францією, натякнули, що вони відкриті до ідеї припинення вогню на переговорах.

У замку Ельмау у Баварських Альпах 26 червня відкрився саміт «Групи семи» (G7). У ньому беруть участь президент США Джо Байден та лідери Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС.

За даними ЗМІ, під час саміту може йти мова про аналог «плану Маршалла» для України. Очікується, що обговорюватимуться і нові санкції проти Росії. Про один із заходів – заборону на імпорт російського золота – вже домовилися країни «Сімки».