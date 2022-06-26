Саміт «Групи семи» відкрився у Німеччині. Україна – у центрі уваги

У замку Ельмау у Баварських Альпах 26 червня відкрився саміт «Групи семи» (G7). У ньому беруть участь президент США Джо Байден та лідери Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС.

Першим заходом саміту стала зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца із Байденом, інформує Російська служба Радіо Свобода.

Президент США перед початком зустрічі, зокрема, заявив, що президент Росії Володимир Путін хотів розділити західних союзників, але це йому не вдалося.

Саміт відбувається на тлі війни в Україні, яка і буде однією із головних тем. За словами президента Франції Емманюеля Макрона, на зустрічі лідерів найбільш економічно потужних демократичних країн обговорюватимуться заходи, яких необхідно вжити «у зв’язку з війною в Україні та її наслідками, у зв’язку з продовольчою та енергетичною безпекою, для реагування на виклики, пов’язані з кліматом».

До Німеччини прибули представники Індії, Сенегалу, Аргентини, Індонезії, ПАР. Вони запрошені для обговорення проблем продовольства та кліматичних змін.

Як зазначає DW, під час саміту може йти мова про аналог «плану Маршалла» для України. Про це раніше говорив канцлер головуючої в «Групі семи» Німеччини Олаф Шольц. «Нам буде потрібно ще багато мільярдів євро і доларів на відновлення – і на це підуть роки. Цього можна досягти лише об’єднаними силами», – наголосив канцлер.

Очікується, що обговорюватимуться і нові санкції проти Росії. Про один із заходів – заборону на імпорт російського золота – вже домовилися деякі країни «сімки», як заявив у день відкриття саміту голова британського уряду Борис Джонсон, – це Велика Британія, США, Канада та Японія. Reuters, CNN, Bloomberg з посиланням на осіб, наближених до переговорів, перед тим заявили, що домовились запровадити ембарго на російське золото президент США Джо Байден, а також інші лідери «Групи семи».

Саміт триватиме до 28 червня, після чого більшість його учасників переміститься до Мадриду на саміт НАТО. Там обговорюватимуться практичні заходи щодо підтримки України з військової точки зору.

Саміт G7 відбудеться з 26 по 28 червня 2022 року в німецькій Баварії, саміт НАТО – 29–30 червня в Мадриді.

Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні, що виступить на саміті НАТО в Мадриді та на зустрічі країн «Групи семи».