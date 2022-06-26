Зеленський звернувся до білорусів: «цей тиждень буде дуже важливим для нас усіх»

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі, яких зараз втягують у війну.



Зеленський переконаний, що «від простих людей Білорусі зараз дуже багато залежить».



«Окремо хочу звернутись сьогодні до громадян Білорусі. До людей – і цивільних, і погонів. Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили – ваші життя нічого для них не варті. Але ви не раби та не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі. Я знаю, що народ Білорусі підтримує Україну, вони підтримують нас, точно нас, а не війну. І саме тому вас – усіх білорусів – російське керівництво і хоче втягнути у війну, хоче посіяти ненависть між нами. Від простих людей Білорусі зараз дуже багато залежить. І я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать лише вам, а не комусь у Кремлі», – сказав він у відеозверненні.



Зеленський наголосив, що Україна буде захищатися від ударів з будь-яких напрямків і з будь-якої зброї.



«Я впевнений, ми вистоїмо й повернемо все своє. Але будь-яка людина, просто нормальна людина в будь-якій державі, зокрема в Білорусі, може зробити свій внесок у захист життя. Цей тиждень буде дуже важливим для нас усіх. Тому продовжуємо працювати на всіх рівнях і не збавляємо наш темп», – додав він.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 26 червня заявило, що Росія планує нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі, зокрема запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.

Вночі та рано вранці 25 червня був масований ракетний обстріл різних регіонів. Зокрема, на Житомирщині внаслідок ракетного удару загинув військовий, ще один був поранений. На Львівщині постраждали четверо людей. На Рівненщині через ракетний удар загинули чотири людини, є поранені.

За даними української розвідки, російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо з території Білорусі. Було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – неподалік Мозиря, що орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України.

В ГУР заявили, що нічні ракетні удари 25 червня по Україні з території Білорусі є «масштабною провокацією» Росії з метою втягнення Мінська як безпосереднього учасника у війну проти України.