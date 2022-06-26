Через ракетний удар по Сарнах на Рівненщині загинули чотири людини – голова ОВА

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив 26 червня про збільшення кількості загиблих через ракетний удар по Сарнах попереднього дня.

«Невтішні новини із міста Сарни. Під завалами знайшли ще одного загиблого. Таким чином кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об’єктах зросла до чотирьох осіб. Це – чоловіки віком від 30 до 51 року. Ще двоє осіб – у важкому стані», – йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА додав, що підрозділи ДСНС аварійно-рятувальні роботи завершили, наразі на місці працюють слідчі.

Напередодні Віталій Коваль повідомляв про трьох загиблих і двох поранених через удар по Сарнах 25 червня.

Тоді він наголосив, що дві ракети влучили в об’єкти цивільної інфраструктури – це СТО із мийкою і ще один комплекс із ремонту автомобілів.

Дві ракети вдарили по місту ввечері 25 червня.

У ніч на 25 червня територію України, за даними військового командування, «масовано обстріляли» ракетами, випущеними у тому числі з території Білорусі.

Зокрема, на Житомирщині внаслідок ракетного удару загинув військовий, ще один був поранений. На Львівщині постраждали четверо людей. Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини постраждала одна жінка.

26 червня вранці міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про кілька вибухів у Шевченківському районі столиці й постраждалих.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 23 червня змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.