Внаслідок ракетного удару по Львівщині четверо осіб постраждали – голова ОВА

Четверо осіб постраждали сьогодні внаслідок ракетного удару по Львівській області вранці 25 червня, повідомив голова обласної військової адміністрації у Львівській області Максим Козицький.
Одна особа у середньому стані, троє ‒ у легкому. Всі вони шпиталізовані.
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За словами Козицького, близько 4 години ранку по Львівській області завдано ракетний удар із Чорного моря.
Чотири ракети потрапили у військовий об’єкт Яворівського району, а дві збила протиповітряна оборона.
Вночі проти 25 червня повітряні тривоги лунали по всій Україні.
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