Українські війська зупинили наступ російської піхоти в районі Бахмута – Генштаб

Російські війська продовжують випускати ракети по військових та цивільних об’єктах України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 червня.

Зберігається загроза ракетних обстрілів з боку Білорусі. Росія утримує до трьох батальйонних тактичних груп біля кордону в своїх Брянській та Курській областях.

«Ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі на Сумщині. Окупанти продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брянської області», – йдеться в зведенні.

Російські війська здійснили артилерійські обстріли в районах Харкова та В’ялівського водосховища, основні зусилля в Харківській області зосередили на утриманні раніше зайнятих позицій. Збройні сили України придушили дії російської штурмової групи в районі Удів.

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Триває бій у напрямку Довгеньке – Мазанівка, де російські війська намагаються вести штурм.

На Сєвєродонецькому напрямку Генштаб зафіксував обстріли Лисичанська, Спірного та Вовчоярівки. Російські війська намагалися блокувати Лисичанськ із півдня, для витіснення українських підрозділів вели штурм у районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового.

«На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої піхоти у напрямку Володимирівка – Покровське. Після вогневого впливу противник відійшов. Підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії окупанти ведуть наступ в напрямку Пилипчатине – Покровське, бойові дії тривають. У напрямку Роти – Вершина ворог просунувся на один кілометр», – йдеться в зведенні.

На Запорізькому напрямку російські війська ведуть оборону, на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському – намагаються утримувати зайняті рубежі.

«Ворог намагався взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка - вів бій у напрямку Василівка – Кам’янка. Наші захисники дали рішучу відсіч. Противник з втратами відступив», – повідомляє командування.

На Херсонщині російські війська, для «відновлення раніше втраченого положення», вели наступ у напрямку Високопілля, проте не мали успіху й відійшли.

Генштаб відзначає, що в акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по Україні залишаються чотири носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

«Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Посилюється партизанський рух на тимчасово захоплених територіях», – наостанок повідомляє командування.

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24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції.

Водночас в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії голова Гірської військової адміністрації Олексій Бабченко повідомив, що всі населені пункти Гірської громади Луганщини (район Золотого та Гірського) на сьогодні окуповані Росією.

Після тривалої оборони, яка тривала з перших днів повномасштабного наступу, українські підрозділи ухвалили оперативне рішення про відхід, щоб не потрапити в оточення.