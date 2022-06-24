Актуалізує необхідність закрити небо: у ГУР відреагували на погрози РФ атакувати посольство США

Погрози Росії атакувати посольство США в Україні актуалізують питання про закриття неба над Києвом, заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР нагадали, що заклик завдати удару по урядових установах у Києві, а також по посольству США в Україні пролунав у російській Держдумі. Таку думку напередодні озвучив заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін.

«Ця погроза спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором. Відтак, вона вчергове актуалізує питання щодо необхідності закриття неба над Києвом та всією Україною», – наголосили у розвідці.

Обґрунтуванням для атаки Швиткін назвав постачання Україні новітньої західної зброї, зокрема, реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Після початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Однак на прохання «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідали відмовою. Водночас Захід допомагає Україні зброєю та фінансами.