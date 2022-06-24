Залужний закликав США забезпечити «вогневий паритет» із Росією, щоб стабілізувати ситуацію на Луганщині

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив своєму американському колезі, голові об’єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі, що Києву вкрай потрібен «паритет вогню» з Росією, щоб «стабілізувати» складну ситуацію на сході.

«Сьогодні під час телефонної розмови обговорили оперативну обстановку і хід постачання міжнародної технічної допомоги Силам оборони України. Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямку», – йдеться в повідомленні головнокомандувача у фейсбуці.

24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції. Водночас ні в Генштабі, ні в Міноборони про такий наказ наразі не повідомляють.

Водночас в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії голова Гірської військової адміністрації Олексій Бабченко повідомив, що всі населені пункти Гірської громади Луганщини (район Золотого та Гірського) на сьогодні окуповані Росією.

Після тривалої оборони, яка тривала з перших днів повномасштабного наступу, українські підрозділи ухвалили оперативне рішення про відхід, щоб не потрапити в оточення.