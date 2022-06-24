Російські війська обстріляли дороги й мости до Лисичанська – Гайдай

Російська армія обстрілює з повітря сполучення з Лисичанськом, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 24 червня.

«Росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська», – написав він у своєму Телеграмі.

Зокрема, за його словами, російські війська завдали авіаударів на під’їзді до міста.

«Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде», – заявив Гайдай.

Раніше сьогодні ж голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко повідомив, що російські війська наступають по всіх напрямках у районі Сєвєродонецька і Лисичанська, застосовуючи авіацію і ракети «Точка-У». Водночас він додав, що про відступ з Лисичанська не йдеться.