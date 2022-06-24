Захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська навряд дасть військам РФ перевагу у війні – ISW

Захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська навряд надасть військам РФ перевагу у війні, вважають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські війська, ймовірно, досягли південних околиць Лисичанська та підсилюють їх угруповання навколо Сєвєродонецька для завершення захоплення як Сєвєродонецька, так і Лисичанська. Ці здобутки навряд чи забезпечать російським силам вирішальну перевагу в подальших операціях в Україні та призведуть до подальшого погіршення російських можливостей», – йдеться у їхньому звіті від 23 червня.

У ISW зауважують, що російські війська намагаються оточити українські сили в Гірському та Золотому – вони, ймовірно, перекрили українські шляхи комунікації вздовж шосе Лисичанськ – Бахмут і використовують нещодавні успіхи вздовж шосе для посилення штурму Лисичанська.



Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) додають, що російські війська накопичили техніку та продовжують нарощувати оборонний потенціал на південному напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ, біля Лисичанська минулої доби російські війська вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії тривають, а наступальні дії біля Борівського українські військові успішно зупинили. Тривають бойові дії за Сєвєродонецьк.

23 червня Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що з 19 червня російські війська, ймовірно, просунулися на 5 кілометрів до південних околиць Лисичанська, та зауважило, що цим «повзучим просуванням» по околицях російські війська піддають тиску на Лисичансько-Сєвєродонецьку ділянку, однак їхні зусилля щодо досягнення глибшого оточення для захоплення західної частини Донецької області залишаються в «глухому куті».

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 16 червня повідомив, що російські війська намагаються атакувати Луганщину одночасно на девʼяти напрямках.