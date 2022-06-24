Біля Лисичанська війська РФ ведуть наступ, на одному напрямку їх успішно зупинили – Генштаб

Російські війська вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії тривають, а наступальні дії біля Борівського українські військові успішно зупинили. Про це повідомляє у своєму ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового. Завдав авіаційних ударів по Лисичанську і Борівському. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

За даними Генштабу, на Слов’янському напрямку із артилерії війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції українських військ із артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Також він намагається покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучень.

На Новопавлівському напрямку війська РФ обстрілювали Антонівку, Вугледар та Золоту Ниву.

У Генштабі додають, що диверсійно-розвідувальні групи противника українські воїни виявили та розбили, залишки ДРГ у паніці втекли.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів.