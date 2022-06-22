Війська РФ наближаються до Лисичанська – Гайдай

Російські війська наближаються до Лисичанська, обстрілюють місто авіацією, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по «Азоту». На цей раз пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання. Росіяни намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового», – написав він у телеграмі.

На Попаснянському напрямку, за даними Гайдая, окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору.

Фахівці американського Інституту дослідження війни (ISW) 21 червня повідомили, що російські війська успішно просуваються до Лисичанська з півдня і, імовірно, атакують околиці Лисичанська протягом найближчого тижня. Але, щоб захопити Лисичанськ, військам РФ, ймовірно, будуть потрібні подальші затяжні бої з українськими військами, подібні до блокадних боїв у Маріуполі та Сєвєродонецьку.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 16 червня повідомив, що російські війська намагаються атакувати Луганщину одночасно на девʼяти напрямках. Російські посадовці вже кілька разів заявляли про захоплення Луганщини «найближчим часом», але російським силам досі це не вдалося.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною для забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму та отримання виходу в Придністров’я.