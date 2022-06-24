Ближче до адмінмежі. На Луганщині війська РФ захопили Миколаївку – Гайдай

Російські війська захопили Миколаївку Сєвєродонецького району, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



Водночас, за його даними, 23 червня та сьогодні зранку війська РФ вели наступ у районі Мирної Долини, де тривають бойові дії. А наступ біля Борівського успішно зупинили.



Крім того, додає Сергій Гайдай, українські військові відбили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали втрат та змусили відступити.



«Лисичанськ та Борівське витримали авіаційні удари. Багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства зруйновано в Лисичанську, страждають від російських снарядів навколишні села», – написав він у телеграмі.



Голова Луганської ОВА повідомив, що в Лисичанську виявили тіла двох загиблих, пораненого чоловіка госпіталізовано до Чернівців.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляє, що війська РФ не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

За останні кілька днів російським військам вдалося встановити контроль над населеними пунктами Підлісне, Мирна Долина, Тошківкою, а також Лоскутівкою, Рай-Олександрівкою Луганської області.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 16 червня повідомив, що російські війська намагаються атакувати Луганщину одночасно на девʼяти напрямках.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною для забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму та отримання виходу в Придністров’я.