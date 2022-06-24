Про відступ ЗСУ з Лисичанська не йдеться, вихід з Сєвєродонецька «займе деякий час» – Власенко

Російські війська наступають по всіх напрямках у районі Сєвєродонецька і Лисичанська, застосовуючи авіацію і ракети «Точка-У», розповів в коментарі Радіо Свобода голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко.



«Авіація працює, Точки-У, працює весь набір артилерії. Наступ по всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села – Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське. Скрізь обстріли, бойові дії», – зазначив Роман Власенко.



За його словами, українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку, на вихід з міста знадобиться час.



«Це не питання години або дня. Це може зайняти деякий час», – сказав Роман Власенко.



Про відступ з Лисичанська наразі не йдеться, додав він.

На сьогодні, за підрахунками Власенка, у Сєвєродонецьку залишається близько 7-8 тисяч жителів, у Лисичанську – 10 тисяч. До широкомасштабного вторгнення Росії в кожному з цих міст проживало по 100 тисяч людей.



Раніше сьогодні голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції. Водночас ні в Генштабі, ні в Міноборони про такий наказ наразі не повідомляють.

За даними Генштабу ЗСУ, біля Лисичанська минулої доби російські війська вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії тривають, а наступальні дії біля Борівського українські військові успішно зупинили. Тривають бойові дії за Сєвєродонецьк.