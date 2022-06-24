Захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції – Гайдай

Захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«На жаль, доведеться відводити наших військових із Сєвєродонецька. Не потрібно розводити «зраду», ніхто не залишає наших хлопців. Зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих за кілька місяців позиціях немає сенсу. Бо з кожним днем пропорційно кількість загиблих на незакріплених позиціях може рости. Тому захисники отримали команду відходити на нові позиції», – сказав він в ефірі одного з українських телеканалів.

Водночас ні в Генштабі, ні в Міноборони про такий наказ наразі не повідомляють.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що війська РФ здійснювали обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 16 червня повідомив, що російські війська намагаються атакувати Луганщину одночасно на девʼяти напрямках.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною для забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму та отримання виходу в Придністров’я.