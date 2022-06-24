ЗСУ відбили штурм у районах Лисичанська та Мар’їнки – зведення Генштабу

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про перебіг бойових дій 24 червня у вечірньому зведенні в п’ятницю.

За даними командування, в акваторіях Чорного та Азовського морів ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування.

На Сєвєродонецькому напрямку, за зведенням, російські війська здійснили артилерійські обстріли в районах Лисичанська, Сєвєродонецька, Лоскутівки та Спірного. Вони також завдали авіаудари в районі Лисичанська та штурмували промислову зону Сєвєродонецька.

«Українські захисники успішно відбили штурм в районі південної околиці Лисичанська. Ворог, за підтримки артилерії, розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярівки, бойові дії тривають», – заявляє командування.

Крім того, українські війська вчергове відбили штурм у районі Мар’їнки, російські військові відійшли.

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На Слобожанщині російські війська намагаються створити умови для переходу в наступ у напрямках Барвінкового та Слов’янська.

На Харківщині російські загарбники намагаються не допустити просування Сил оборони в бік кордону, вони обстріляли райони населених пунктів Руська Лозова, Старий Салтів, Чугуїв, Печеніги та Байрак.

«На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку Довгеньке – Долина. Штурмові дії ворога у напрямках Сулигівка – Вірнопілля та Дібрівне – Курулька наші воїни успішно відбили. Окупанти провели дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Долина», – повідомляє штаб.

Російські війська захопили Миколаївку, проте спроба розвідки боєм у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, за зведенням, провалилася, вони мусили відійти.

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Командування зафіксувало обстріли населених пунктів на Бахмутському напрямку, систематичні обстріли вздовж лінії зіткнення в напрямках Краматорська, Авдіївки й Запоріжжя, а також авіаудар по Костянтинівці.

«На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів. За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів, частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області», – додають у штабі.

24 червня голова ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції. Водночас ні в Генштабі, ні в Міноборони про такий наказ наразі не повідомляють.