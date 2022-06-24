Усі населені пункти Гірської громади окуповані – голова ВЦА

Усі населені пункти Гірської громади Луганщини (район Золотого та Гірського) на сьогодні окуповані Росією – про це повідомив в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії голова Гірської військової адміністрації Олексій Бабченко. Після тривалої оборони, яка тривала з перших днів повномасштабного наступу, українські підрозділи ухвалили оперативне рішення про відхід, аби не потрапити в оточення.

«Вже дні три-чотири тому ситуація була зрозуміла. Золоте саме по собі було дуже міцним укріпрайоном, в лоб його не змогли штурмувати. Але у напрямку Тошківка-Оріхове були дуже сильні бої, дуже сильний натиск, і для збереження особового складу було вирішено відійти усім силам оборони», – сказав він.

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За словами Бабченка, останній евакуаційний рейс польовими шляхами і під вогнем супротивника відбувся 17 червня, на той момент уже не була доступна жодна асфальтована дорога.

Атака на Золоте, Тошківку, Нижнє почалася з перших днів великого вторгнення Росії. Як вже писало Радіо Донбас.Реалії, усі населені пункти Гірської громади зазнали великих руйнувань, по них постійно працювала російська авіація. Війська Кремля обійшли цей міцний укріпрайон з боку Попасної, з одного боку, та Тошківки-Оріхового з іншого.