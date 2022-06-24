Голова Сєвєродонецького району розповів, чи проводить Росія мобілізацію на нещодавно окупованих територіях

Мобілізація до російських військових підрозділів на новоокупованих територіях триває, але вона не є такою масовою, як у районах, які Росія контролює з 2014 року, розповів в коментарі Радіо Свобода голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації Роман Власенко.

«Саме на новоокупованих територіях такої масової мобілізації немає, як вона відбувається на старих окупованих територіях. Але теж і списки вже складають, і хлопці вже трошки ховаються. Ця робота вже проводиться, але вона не має такого системного характеру», – зазначив Власенко.

Йдеться про міста Сєвєродонецького району – Кремінну, Рубіжне, Попасну, які Росія взяла під контроль у квітні і травні цього року.

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Власенко також поділився інформацією, яка надходить з цих міст, щодо гуманітарної ситуації.

«Найбільш нормальна гуманітарна ситуація з цих громад у Кремінній. Місто найменше постраждало від бойових дій. Рубіжне і Попасна повністю зруйновані, там немає комунальних послуг. У всіх цих трьох громадах сформовані окупаційні адміністрації з місцевих колаборантів та представників так званого угруповання «ЛНР». Впроваджені військові комендатури. Міста закриті на в’їзд і виїзд, переміщення тільки за дозволами. Є дуже багато обіцянок, що будуть щось там відновлювати. Але по факту, відновлюватися нічого не буде. Люди потроху повертаються, але їх зустрічають порожні квартири, розбиті будинки і жодних, умовно кажучи послуг, немає», – сказав він.

24 червня голова ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції. Водночас ні в Генштабі, ні в Міноборони про такий наказ наразі не повідомляють.