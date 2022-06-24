ЗСУ отримали наказ вийти із Сєвєродонецька? Що це означає

ЗСУ відступають з Сєвєродонецька?

Українські сили, які тримали оборону Сєвєродонецька у Луганській області, отримали наказ відходити на нові позиції. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, у Сєвєродонецьку склалася така ситуація, що перебувати на розбитих за багато місяців позиціях немає сенсу. Водночас ні в Генштабі, ні в Міноборони про такий наказ наразі не повідомляють.

Що це означає? Та якими можуть бути ті нові позиції?

Про це у програмі Свобода Live:

Кремль знову підірве житлові будинки? Цього разу у Мозирі?

За інформацією української розвідки, Кремль планує підрив житлових будинків у білоруському Мозирі. За інформацією ГУР РФ спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення. Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи, повідомляють в ГУР.

Про це і не тільки у програмі Свобода Live