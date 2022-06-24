Лавров заявив, що ЄС і НАТО «збирають коаліцію для війни» з Росією

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 24 червня, що Євросоюз разом із НАТО зайняті формуванням коаліції для війни з Росією.

«У нас мало ілюзій, що нинішня русофобська зарядженість Євросоюзу якимось чином розсмокчеться або зміниться в доступній для огляду, а якщо чесно, в довгостроковій перспективі», – сказав Лавров на пресконференції в Баку.

Він заявив, що шлях, який обрали європейці, нагадує початок Другої світової війни, коли Гітлер «зібрав під свої прапори значну, якщо не більшу частину європейських країн, для боротьби проти Радянського Союзу».

«Ось зараз також у тому числі і Євросоюз разом із НАТО збирають таку вже сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком війни з Російською Федерацією. Будемо на все це дивитися дуже уважно», – сказав Лавров.

Говорячи про рішення саміту ЄС надати Україні, а також Молдові статус кандидата на вступ до європейського блоку, Лавров сказав, що це не є загрозою для Росії, оскільки, на відміну від НАТО, Євросоюз не є військовим об’єднанням.

У поширеному пізніше коментарі на сайті МЗС РФ наголошувалося, що Євросоюз, вирішивши надати статус кандидата в члени ЄС Україні та Молдові, по суті підтвердив лінію на «освоєння геополітичного простору СНД».

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну наприкінці лютого відносини між Москвою і Заходом, які вже перебували на дуже низькому рівні, різко погіршилися. США, держави ЄС та низка інших країн запровадили проти Росії кілька пакетів жорстких санкцій, які торкнулися великих банків, авіагалузі, оборонного сектору, багатьох чиновників і політиків, включаючи особисто президента РФ Володимира Путіна, а також бізнесменів і медійних осіб, які виправдовують дії Росії.