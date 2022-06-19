Коментатори реагують на слова Путіна про Україну та його звинувачення на адресу Заходу

Президент Росії Володимир Путін вразив оглядачів черговими заявами про те, що Захід, і особливо США, винні у світовій кризі і у війні в Україні, а тепер вони використовують війну та дії Росії як виправдання.

«Росія, наші дії щодо звільнення Донбасу тут абсолютно ні до чого. Сьогоднішнє зростання цін, інфляція, проблеми з продовольством та паливом, бензином, в енергетиці загалом – це результат системних помилок в економічній політиці чинної адміністрації США та європейської бюрократії. Ось де причини, і лише в цьому», – сказав президент Росії Володимир Путін, повторивши неодноразово спростовану тезу про буцімто дії Росії зі «звільнення» в Україні.

США та Європа називають війну Росії проти України агресивною, невиправданою та неспровокованою.

Заяви Путіна прозвучали 17 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Раніше на такий форум збиралися керівники провідних західних компаній, але цього року замість гостей з Європи та США, яких було небагато, Путін виступав перед аудиторією, що включала делегацію з Афганістану, де править «Талібан». Навіть лідери Єгипту та Китаю записали відеопривітання, і не брали участь особисто, зауважує газета The New York Times.

Путін вважає себе реінкарнацією Петра Великого, який повертає історичні території

За словами Путіна, війна проти України – «порятунок» для Заходу. «Для них початок нашої операції на Донбасі – це рятувальне коло, яке дозволяє їм звалити власні прорахунки на інших, у цьому випадку – на Росію», – сказав Путін, звинувативши при цьому Захід у тому, що він створив світову кризу «заради амбіцій, задля збереження застарілих геополітичних ілюзій».

Західні оглядачі кажуть, що Путін звинувачує Захід у тому, що робить сам. Джулія Девіс, колумністка видання The Daily Beast, яка займається моніторингом російських медіа і була нещодавно внесена до російського санкційного списку, звертає увагу на слова Путіна про те, що Захід перебуває в ілюзіях і мислить категоріями минулого століття.

«Хто б казав! Путін, який вважає себе реінкарнацією Петра Великого, який повертає історичні території», – зауважує оглядачка у своєму твітер-повідомленні.

Радник українського президента Михайло Подоляк каже, що російський президент Путін знайшов «нове пояснення людожерської війни».

І хто має в це повірити, крім Z-табору?

«Нападаєш на Україну, стираєш цілі міста, вчиняєш страти, перетворюєш Росію на середньовіччя, а потім називаєш це… «рятівним колом для Заходу»? Ґвалтуй на благо, убивай, щоб потрапити в рай? І хто має в це повірити, крім Z-табору?» – пише представник України у своєму твітер-акаунті.

Після чергового виступу, в якому президент Росії не виявив ані найменшого жалю з приводу того, що він зробив і жодного бажання домовлятися про мир, оглядачі пишуть, що потрібно визнати – можливості для переговорів немає.

В Україні не буде миру, поки путінська армія не припинить просування

Колишній посол США у Росії Майкл Макфол пише у твітері, що марні сподівання тих, хто думає, що Путіна можна зупинити дипломатичним шляхом.

«Немає нічого більш наївного, ілюзорного чи нереалістичного, ніж віра в те, що Путін закінчить своє вторгнення, якщо ми попросимо його ввічливо та дипломатично. В Україні не буде миру, поки путінська армія не припинить просування», – пише колишній американський дипломат та фахівець з питань Росії.

Письменниця та журналістка, дослідниця тоталітарного режиму в СРСР Енн Епплбом каже, що люди, які все ще вірять у можливість домовитись з Путіним, не розуміють, що «катастрофа вже почалася».

«Сьогодні мене запитали, чи хвилює мене, що Путін «радикалізується». Що може бути радикальнішим, ніж вбивати десятки тисяч людей, будувати концтабори, намагатися створити голод в Африці? Так багато людей, здається, не розуміють, що катастрофа вже почалася...» – написала вона у твітері.