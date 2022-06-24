П’ятеро цивільних загинули на Донеччині через агресію РФ 24 червня – голова ОВА

У Донецькій області 24 червня через дії російських військових загинули п’ятеро цивільних жителів, ще четверо – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 24 червня росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини: двох – у Райгородку, двох – у Старому Каравані та одного – у Костянтинівці. Ще чотири людини сьогодні зазнали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – написави голова ОВА у телеграмі.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 23 червня змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.