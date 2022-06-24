У Пентагоні розповіли, коли Україна отримає чергову партію HIMARS

Усі обіцяні США реактивні системи залпового вогню HIMARS будуть в Україні до середини липня, повідомила неназвана представниця Міністерства оборони США на брифінгу 24 червня.

За її словами, перша партія з чотирьох HIMARS вже перебуває в Україні, про що напередодні оголосив український міністр оборони Олексій Резніков. Оголошена ж 23 червня нова партія з чотирьох HIMARS буде доставлена до «середини липня».

Де саме перебувають системи, що вже є в Україні, високопосадовиця не уточнила.

«Можу сказати, що перша партія з чотирьох HIMARS перебуває в Україні. Я не можу коментувати конкретно, де вони, але в Україні. Тож українські збройні сили мають можливість використовувати HIMARS у бою. Їх обслуговує навчений екіпаж, який пройшов навчання як з точки зору експлуатації, так і з точки зору технічного обслуговування та підтримки», – заявила представниця Міністерства оборони США.

«І зараз у нас ще одна група проходить навчання, щоб мати можливість використовувати ту другу партію HIMARS, про яку ми оголосили вчора. Я не маю точної дати щодо того, коли надійде друга партія. Але ми говоримо про короткий термін. До середини липня всі ці можливості будуть в Україні», – додала вона.

23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що реактивні системи залпового вогню HIMARS, передані США, вже перебувають в Україні.

Того ж дня США оголосили про надання додаткової допомоги Україні у 450 мільйонів доларів на сферу безпеки. До цього пакета входять мобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), повідомили у Пентагоні.

«Загальна сума допомоги Україні з лютого 2022 року сягнула 6,1 млрд дол», – повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.

2 червня стало відомо, що США надають Україні ракетні системи M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), але з ракетами дальністю не З00 кілометрів, як просила Україна, а 80.

За даними Білого дому, Україна «запевнила» Вашингтон, що американські ракети випущені з HIMARS, не будуть запущені для удару по цілях на території Росії.