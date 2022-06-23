США заявили про виділення Україні ще 450 млн дол на безпеку

США оголосили про надання додаткової допомоги Україні у 450 мільйонів доларів на сферу безпеки.

«США оголосили про додаткову допомогу розміром 450 млн дол допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою демократію перед російською агресією. До цього пакета входять мобільні артилерійські ракетні системи (HIIMARS), десятки тисяч додаткових боєприпасів для вже наданих артилерійських систем і патрульних катерів, щоб допомогти Україні захистити своє узбережжя та водні шляхи. Загальна сума допомоги Україні з лютого 2022 року сягнула 6,1 млрд дол», – повідомив на брифінгу в Білому домі представник Пентагону Джон Кірбі.

Він додав, що з моменту російського вторгнення на допомогу Україні було спрямовано понад 6 млрд дол.

23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що реактивні системи залпового вогню HIMARS, передані США, вже перебувають в Україні.

2 червня стало відомо, США надають Україні ракетні системи M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), але з ракетами дальністю не З00 кілометрів, як просила Україна, а 80.

За даними Білого дому, Україна «запевнила» Вашингтон, що американські ракети випущені з HIMARS, не будуть запущені для удару по цілях на території Росії.