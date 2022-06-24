У Пентагоні прокоментували вихід українських військ із Сєвєродонецька

У Міністерстві оборони США вважають, що виводячи сили з Сєвєродонецька на Луганщині, українські військові займають позицію, в якій зможуть краще тримати оборону.

«Щодо ситуації в Сєвєродонецьку, я бачу, що Збройні сили України здійснюють професійний, тактичний відхід, щоб консолідувати свої сили на позиціях, які вони можуть краще захищати. І я бачу, що це відбувається на тлі їхньої здатності продовжувати сковувати російські сили протягом дуже тривалого періоду часу на дуже невеликій географічній території», – заявила неназвана високопоставлена представниця Пентагону на брифінгу 24 червня.

Крім того, у Міноборони США додали, що «важливо подумати про ціну, яку Росія заплатила за цей дуже невеликий, дуже поступовий здобуток».

Представниця Пентагону зауважила, що не може надати точне число втрат військ РФ на цьому напрямку. «Але я з упевненістю кажу, що росіяни зазнали великих втрат, і вони також зазнали втрат важкої техніки. Отже, ми говоримо про високі витрати», – заявила вона.

24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції.

Водночас в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії голова Гірської військової адміністрації Олексій Бабченко повідомив, що всі населені пункти Гірської громади Луганщини (район Золотого та Гірського) на сьогодні окуповані Росією.

Після тривалої оборони, яка тривала з перших днів повномасштабного наступу, українські підрозділи ухвалили оперативне рішення про відхід, щоб не потрапити в оточення.