Через обстріли Житомирщини загинув щонайменше один військовий – голова ОВА

Вранці 25 червня російські війська завдали ударів у тому числі по Житомирській області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За його даними, по області випустили близько 30 ракет.

«Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення», – повідомив він.

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Бунечко додав, що кількість поранених та загиблих уточнюється.

Згодом голова ОВА повідомив, що сили протиповітряної оборони збили близько 10 ракет, які російські літаки з Білорусі випустили по об’єктам інфраструктури області.

Вранці 25 червня сирени повітряної тривоги лунали по всій країні. За словами голови Львівської області Максима Козицького, в його регіоні внаслідок обстрілів вранці постраждали четверо людей.