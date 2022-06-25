Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Росія застосовує авіацію проти України дистанційно, за добу втратила ще один літак – Повітряні сили ЗСУ

Командування повідомляє, що напередодні українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали кількох ударів на Ізюмському напрямку

Протягом доби 24 червня активність російської авіації довкола кордонів України не знижувалася, повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

«Застосування бойової авіації здебільшого здійснюється дистанційно, без входження в зону ураження української протиповітряної оборони. Ворог завдає ракетних ударів про території України ракетами різного класу – повітряного, морського та наземного базування», – йдеться в зведенні.

За даними командування, російські війська здійснюють повітряну розвідку за допомогою безпілотників різних типів по всій лінії фронту, а також всередині країни. Один із таких безпілотних літальних апаратів збив зенітно-ракетний підрозділ на Київщині.

Читайте також: Журналісти встановили імена понад 4 тисяч загиблих російських військових

«Очевидно окупанти вивчають готовність нашої оборони, уразливі місця критичних об’єктів інфраструктури, логістику та маршрути постачання західного озброєння», – коментують у Повітряних силах.

Командування повідомляє, що напередодні українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали кількох ударів на Ізюмському напрямку:

«Знищили вісім бойових машин піхоти, живу силу ворога. А на південних рубежах ударна авіація Повітряних Сил уразила черговий склад боєприпасів російських окупантів. Тим часом протиповітряна оборона Десантно-штурмових військ 24 червня відмінусовує ще один російський штурмовик Су-25!».

Російська сторона не коментує втрати своєї техніки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG