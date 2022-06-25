Росія застосовує авіацію проти України дистанційно, за добу втратила ще один літак – Повітряні сили ЗСУ

Протягом доби 24 червня активність російської авіації довкола кордонів України не знижувалася, повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.
«Застосування бойової авіації здебільшого здійснюється дистанційно, без входження в зону ураження української протиповітряної оборони. Ворог завдає ракетних ударів про території України ракетами різного класу – повітряного, морського та наземного базування», – йдеться в зведенні.
За даними командування, російські війська здійснюють повітряну розвідку за допомогою безпілотників різних типів по всій лінії фронту, а також всередині країни. Один із таких безпілотних літальних апаратів збив зенітно-ракетний підрозділ на Київщині.
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«Очевидно окупанти вивчають готовність нашої оборони, уразливі місця критичних об’єктів інфраструктури, логістику та маршрути постачання західного озброєння», – коментують у Повітряних силах.
Командування повідомляє, що напередодні українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали кількох ударів на Ізюмському напрямку:
«Знищили вісім бойових машин піхоти, живу силу ворога. А на південних рубежах ударна авіація Повітряних Сил уразила черговий склад боєприпасів російських окупантів. Тим часом протиповітряна оборона Десантно-штурмових військ 24 червня відмінусовує ще один російський штурмовик Су-25!».
Російська сторона не коментує втрати своєї техніки.
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