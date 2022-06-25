Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини постраждала одна жінка – голова ОВА

Внаслідок нічних обстрілів Дніпропетровської області постраждала одна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко вранці 25 червня.

За його словами, під артилерійські обстріли потрапили Широківська та Зеленодольська громади в Криворізькому районі.

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«У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка. Пошкоджений дачний будинок. В інших районах області на цю хвилину спокійно», – повідомив голова області.

За словами голови Львівської області Максима Козицького, в його регіоні внаслідок обстрілів вранці постраждали четверо людей.

Вночі проти 25 червня повітряні тривоги лунали по всій Україні.