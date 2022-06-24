Журналісти встановили імена понад 4 тисяч загиблих російських військових

Журналісти російської служби «Бі-Бі-Сі» повідомили, що за відкритими джерелами до 24 червня їм вдалося встановити імена 4010 російських солдатів, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну. До цієї статистики внесені також громадяни Росії, які вирушили воювати добровільно.

Журналісти зазначають, що кількість загиблих добровольців «зростає стрімко» і про втрати серед них повідомляють частіше, ніж про будь-яку іншу категорію військовослужбовців. Щотижня з’являються повідомлення про загибель 30-40 добровольців, 20 відсотків із них – це люди віком від 50 років.

Також повідомляється, що серед усіх загиблих 17 відсотків – це офіцери. «Бі-Бі-Сі» пов’язує такі втрати у командному складі з улаштуванням російської армії. 20 відсотків загиблих служили у ВДВ, 19 відсотків – у мотострілецьких військах. Журналісти також повідомляють про загибель щонайменше 42 військових льотчиків.

Раніше «Медіазона» опублікувала інформацію про 3798 російських військових, які загинули в Україні. Це лише публічно підтверджені втрати. Журналісти орієнтуються на відкриту інформацію про смерті та похорони, надану як російськими, так і українськими військовими відомствами, повідомлення голів регіонів Росії і місцевих ЗМІ.

Реальна кількість втрат, на думку укладачів звіту, може бути значно більшою. Журналісти зазначили, що найбільше втрат – серед десантників, солдатів мотострілецьких з’єднань і танкістів.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 червня у повномасштабній війні проти України Росія втратила близько 34,5 тисяч своїх військових.​

За оцінкою військової розвідки Великої Британії, до кінця травня Росія втратила в Україні близько 15 тисяч своїх військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.