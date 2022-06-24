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Українська авіація вразила російський склад боєприпасів, війська та пункт ремонту техніки – Повітряні сили ЗСУ

Українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24 завдали «потужних авіаційних ударів» по позиціях російських військ. На архівному фото: Су-24 поблизу міста Бахмута на Донеччині, 18 червня 2022 року

Українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24 завдали «потужних авіаційних ударів» по російських військах та їхніх центрах логістики, повідомляє пресцентр Повітряних сил ЗСУ.

«На північно-східному напрямку ударні групи уразили склад боєприпасів, до тридцяти бойових броньованих машин ворога, живу силу, а також пункт ремонту та відновлення бойової техніки», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 23 червня у повномасштабній війні проти України Росія втратила понад 1500 танків, 750 артилерійських систем, 240 РСЗВ, 216 літаків та 183 гелікоптери.

Росія про свої втрати не повідомляє.

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