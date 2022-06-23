За 120 днів війни проти України Росія втратила понад 1500 танків – Генштаб ЗСУ

У повномасштабній війні проти України Росія втратила понад 1500 танків, 750 артилерійських систем та 240 РСЗВ, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, за останню добу найбільших втрат російські війська зазнали на Бахмутському напрямку.

У Генштабі ЗСУ інформують, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

34430 (+200 за останню добу) особового складу

1504 (+8) танків

3632 (+18) бойових броньованих машин

756 (+4)артилерійські системи

240 (+1) РСЗВ

99 засобів ППО

216 літаків

183 (+1) гелікоптера

620 (+6) БПЛА

137 крилатих ракет

14 кораблів /катерів

2548 (+5) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

60 одиниць спеціальної техніки

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.