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За 120 днів війни проти України Росія втратила понад 1500 танків – Генштаб ЗСУ

За останню добу найбільших втрат російські війська зазнали на Бахмутському напрямку

У повномасштабній війні проти України Росія втратила понад 1500 танків, 750 артилерійських систем та 240 РСЗВ, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, за останню добу найбільших втрат російські війська зазнали на Бахмутському напрямку.

У Генштабі ЗСУ інформують, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • 34430 (+200 за останню добу) особового складу
  • 1504 (+8) танків
  • 3632 (+18) бойових броньованих машин
  • 756 (+4)артилерійські системи
  • 240 (+1) РСЗВ
  • 99 засобів ППО
  • 216 літаків
  • 183 (+1) гелікоптера
  • 620 (+6) БПЛА
  • 137 крилатих ракет
  • 14 кораблів /катерів
  • 2548 (+5) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
  • 60 одиниць спеціальної техніки

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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