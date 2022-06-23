За 120 днів війни проти України Росія втратила понад 1500 танків – Генштаб ЗСУ

У повномасштабній війні проти України Росія втратила понад 1500 танків, 750 артилерійських систем та 240 РСЗВ, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
За повідомленням, за останню добу найбільших втрат російські війська зазнали на Бахмутському напрямку.
У Генштабі ЗСУ інформують, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- 34430 (+200 за останню добу) особового складу
- 1504 (+8) танків
- 3632 (+18) бойових броньованих машин
- 756 (+4)артилерійські системи
- 240 (+1) РСЗВ
- 99 засобів ППО
- 216 літаків
- 183 (+1) гелікоптера
- 620 (+6) БПЛА
- 137 крилатих ракет
- 14 кораблів /катерів
- 2548 (+5) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 60 одиниць спеціальної техніки
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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