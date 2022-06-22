Британська розвідка вказує на «надзвичайне виснаження» сил РФ на Донбасі

Втрати проросійських бойовиків свідчать про «надзвичайне виснаження» російських і проросійських сил на Донбасі – про це заявляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.



«Російська влада не повідомляє загальну кількість військових втрат в Україні від 25 березня. Однак самопроголошена «ДНР» публікує дані про свої втрати. Станом на 16 червня «ДНР» визнала, що з початку 2022 року загинули 2128 бойовиків і 8897 отримали поранення. Рівень втрат «ДНР» еквівалентний приблизно 55% від її початкової сили, що підкреслює надзвичайне виснаження російських і проросійських сил на Донбасі. Імовірно, що сили ДНР оснащені застарілою зброєю та технікою», – йдеться у повідомленні, опублікованому в твіттері.



Британська розвідка вважає, що з обох сторін здатність створювати та розгортати резервні підрозділи на фронті, ймовірно, стає все більш важливою для результату війни.

За даними Генштабу ЗСУ, загалом у повномасштабній війні проти України РФ втратила 34 100 своїх військових.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого, але РФ не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців. Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.