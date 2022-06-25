ГУР: нічний обстріл України з території Білорусі є намаганням Кремля втягнути Мінськ у війну

Нічні ракетні удари по Україні з території Білорусі є «масштабною провокацією» Росії з метою втягнення Білорусі як безпосереднього учасника у війну проти України, заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

У ГУР нагадали, що в ніч на 25 червня по території України було завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо з території Білорусі, кажуть у розвідці.

«Для цього було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України. Бомбардувальники злітали з аеропорту «Шайковка» Калузької області РФ. Далі через територію Калузької і Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет поверталися в аеропорт «Шайковка» на території РФ. Удар завдавався по Київській, Чернігівській, Сумській областях», – йдеться в повідомленні.

У ГУР наголосили, що це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі.

«Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника. Нагадуємо, що вчора стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані як відповідь України на проведені авіаудари», – йдеться в повідомленні.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що у ніч на 25 червня російські війська загалом випустили по Україні понад пів сотні ракет різних типів: повітряного, морського і наземного базування.

«Уперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3, а також відновив застосування оперативно-тактичних комплексів «Іскандер» з цієї країни», – йдеться у повідомленні.

За даними командування, крилаті ракети «Калібр» морського базування в основному були направлені по цілях на заході України, на північному напрямку із літаків Ту-22М3 загарбники застосовували ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів – «Іскандер» і «Точка-У». На південному напрямку війська РФ застосували ракети «Онікс» оперативно-тактично комплексу «Бастіон».

«Ракети Х-22, «Онікс», «Іскандер» є надзвичайно складними цілями для комплексів протиповітряної оборони, що є на озброєнні українських Повітряних сил. Адже швидкість ракет «Онікс» і Х-22 становить понад 3000 км/год. А ракети ОТРК «Іскандер» летять по балістичній траєкторії. Їх ураження є нетиповим і вкрай складним завданням для наявних в Україні засобів ППО», – наголосили у Повітряних силах.

Водночас там додали, що частина ракет була збита засобами протиповітряної оборони Збройних сил України.

Вночі і рано-вранці 25 червня по всій території України лунали сирени повітряної тривоги. Зокрема, на Житомирщині внаслідок ракетного удару загинув військовий, ще один був поранений. На Львівщині постраждали четверо людей. Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини постраждала одна жінка.