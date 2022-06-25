Росія випустила по Україні 48 крилатих ракет за ніч – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нічні ракетні обстріли низки регіонів України.

У своєму твітері Подоляк вказав на те, що загалом в ніч проти суботи російські війська випустили по Україні 48 крилатих ракет.

«48 російських крилатих ракет. Протягом ночі. По всій території України. Винятково по цивільних об’єктах», – підкреслив він.

На думку радника голови ОП, метою обстрілів було залякування.

«Росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої та змусити боятися Z-монстрів… Україна все знає, до всього готова й обов’язково за все зло покарає», – додав Подоляк.

Вночі та рано вранці 25 червня по всі території України лунали сирени повітряної тривоги. Зокрема, на Житомирщині внаслідок ракетного удару загинув військовий, ще один був поранений. На Львівщині постраждали четверо людей.