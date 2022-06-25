Російські вертольоти обстріляли Сумську область – ДПСУ

Російські вертольоти обстріляли прикордонні регіони Сумщини з вертольотів. Про це повідомила 25 червня Державна прикордонна служба України.

«Ворожі гелікоптери вилетіти з боку росії та здійснили шість пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади», – заявила пресслужба ДПСУ.

За попередніми даними служби, жертв внаслідок обстрілу немає.

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У Держприкордонслужбі повідомили 22 червня, що Чернігівщину і Сумщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, останнім часом кількість обстрілів зросла.

За даними речника ДПСУ, загалом після звільнення від російських окупантів Чернігівщини і Сумщини зафіксовано близько 400 обстрілів, лише з початку червня – понад 200 обстрілів.