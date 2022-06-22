Чернігівщину і Сумщину обстрілюють практично щодня, з початку червня було понад 200 російських обстрілів – ДПСУ

У Держприкордонслужбі заявляють, що Чернігівщину і Сумщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, останнім часом кількість обстрілів зросла. Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко



«Обстріли Чернігівщини і Сумщини продовжуються практично щодня. Особливо по Сумській області останнім часом найбільше ми фіксуємо обстрілів з території РФ. Обстріли з артилерії, мінометів, стрілецької зброї, поодинокі випадки використання авіації. останнім часом ми фіксуємо БПЛА, які скидають вибухові пристрої», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його даними, загалом після звільнення від російських окупантів Чернігівщини і Сумщини зафіксовано близько 400 обстрілів, лише з початку червня – понад 200 обстрілів.



«В більшості випадків йдеться про хаотичні обстріли.. такими обстрілами вони намагаються вирахувати місце перебування українських захисників», – сказав речник ДПСУ.

За даними Генштабу, на кордоні з Україною Росія зосередила до трьох батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ.