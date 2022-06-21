Через атаку російських дронів-камікадзе на Сумщині поранені 4 людей – Живицький

На Сумщині російські війська здійснили атаку з дронів-камікадзе, четверо людей поранені, повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, сталося це в Краснопільсьій громаді.

«Була атака з дронів-камікадзе на території громади. Четверо людей поранені, з них двоє у тяжкому стані в лікарні. Також пошкоджена автівка», – повідомив він.

Живицький сказав, що усього було 42 прильоти по території громади.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.