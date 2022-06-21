У результаті обстрілів віськовими РФ на Харківщині 15 людей загинули, 16 – поранені

У результаті обстрілів армією РФ Харківської області у вівторок 15 людей загинули та 16 зазнали поранень, повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«15 людей загинули. 16 – поранені. Такі жахливі наслідки російських денних обстрілів на Харківщині», – написав він.

Синєгубов розповів, що увечері російські війська обстріляли Чугуївську громаду.

«За попередніми даними, 6 загиблих, 4 поранених. Дані оновлюються», – зазначив Синєгубов.

У Харкові, додав він, 11 поранених, 5 людей загинули.

«У Харківському районі загинула дитина 8-ми років, її мати – поранена. У Золочівській громаді 3 загиблих», – написав голова ОВА.

Синєгубов назвав обстріли «тероризмлм» і «злочинами проти людяності», які мають бути покарані.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні. Воєнних злочинів за собою РФ також не визнає.