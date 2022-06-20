Ранок у Харкові почався з російських ударів – Синєгубов закликав харків’ян не ігнорувати сигнали тривоги

Ранок у Харкові почався з російських ударів, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він закликав харків’ян не ігнорувати сигнали тривоги і перебувати в укриття.

Синєгубов нагадав, що минулої доби війська РФ обстрілювали околицях Харкова та Холодногірський район. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Голова Харківської ОВА поінформував про російські атаки по регіону минулої доби:

у м. Люботин ворог завдав ракетного удару по закладу освіти. Попередньо, постраждалих немає. В Богодухівському районі обстріляне с. Баранівка, пошкоджено приватний будинок. Обстрілів зазнала Мала Данилівка.

у Балаклії 2 людей поранені, в с. Іванівка, Ізюмського району, – 3, в тому числі діти 13 та 14 років. Обстрілів зазнав Чугуїв - 1 постраждалий. У Первомайському, Лозівського району, поранена дитина 13 років. У Шевченковому, Куп'янського району, також 1 постраждалий.

у с. Циркуни, Харківського району, місцевий чоловік 74 років підірвався на російській міні. Госпіталізований з пораненнями.

Олег Синєгубов також повідомив, що в Ізюмському районі досі триває ліквідація пожежі на нафтопереробному підприємстві, яке зазнало російської атаки 18 червня.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 16 червня підтвердили 4509 випадків загибелі, 5585 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».