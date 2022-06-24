Кремль планує «серію терактів» у Білорусі, щоб втягнути її у війну в Україні – українська розвідка

Кремль планує підрив житлових будинків у білоруському місті Мозир, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України 24 червня.

«Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих Пригожиним і Шойгу», – зазначають у ГУР.

За даними розвідки, загалом на території Білорусі Росія планує цілу «серію терактів», як це було під час «розпалювання війни у Чечні».

«Російське ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об’єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи», – стверджують українські розвідники.

У ГУР додають, що офіцери білоруської армії нібито вже розпочали евакуацію своїх сімей із Мозиря.

Наразі неможливо незалежно перевірити повідомлення української розвідки. Російська сторона його не коментувала.

22 червня Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок мобілізаційних навчань у Гомельській області – на кордоні з Україною. Вони триватимуть до 1 липня.

Білоруські військові не беруть участь у війні Росії проти України, але саме з території Білорусі російські війська запускають ракети і звідти йшов наступ на територію України.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник 21 червня заявив, що Білорусь зосередила біля кордонів України близько чотирьох тисяч військових, і Росія може перекинути туди свої війська та підготувати новий наступ.

6 червня генерал ЗСУ, колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій (2016-2019) Сергій Кривонос у коментарі Радіо Свобода заявив, що загроза повторного наступу російської армії з боку Білорусі залишається, у разі вигідної для Росії ситуації – цей наступ може розпочатись дуже швидко.