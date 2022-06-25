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Троє людей загинули, четверо поранені через ракетний удар по Сарнах на Рівненщині – голова ОВА

Дві ракети влучили в об’єкти цивільної інфраструктури, повідомив Віталій Коваль

Троє людей загинули, четверо – поранені, двоє із них перебувають у тяжкому стані, через ракетний удар російських військ по Сарнах на Рівненщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«Дві ракети влучили в об’єкти цивільної інфраструктури: це СТО із мийкою і ще один комплекс по ремонту автомобілів. За попередніми даними, троє загиблих, четверо потерпілих перебувають у лікарнях, двоє з них у тяжкому стані. Під завалами ще можуть бути люди, тому роботи тривають. На місці події є ДСНС і представники всіх силових структур», – повідомив Коваль у відеозверненні у телеграмі.

Дві ракети вдарили по місту ввечері 25 червня.

У ніч на 25 червня територію України, за даними військового командування, «масовано обстріляли» ракетами, випущеними у тому числі з території Білорусі.

Зокрема, на Житомирщині внаслідок ракетного удару загинув військовий, ще один був поранений. На Львівщині постраждали четверо людей. Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини постраждала одна жінка.

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