У Харкові внаслідок російського обстрілу пошкоджена ядерна установка

У Харкові внаслідок чергового обстрілу армії РФ 25 червня була пошкоджена ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів», повідомили у пресслужбі Державної інспекції ядерного регулювання України.

«За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», в результаті попереднього огляду майданчика встановлено факт нанесення додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчика», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, пошкоджено: північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки; вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції; вентиляційну трубу основної будівлі установки; систему охолодження клістронної галереї прискорювача; корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення; обшивку основної будівлі установки, повідомили в ДІЯРУ.

Персонал продовжує огляд будівель, споруд та обладнання установки задля ідентифікації всіх ушкоджень, але в держінспекції кажуть, що цим роботам перешкоджає постійна небезпека нових обстрілів.

«Наразі ситуація на ЯПУ «Джерело нейтронів» така: ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан. Оперативний персонал контролює стан ЯПУ «Джерело нейтронів», продовжує роботу з усунення наслідків бойових дій і підтримання у працездатному стані обладнання ядерної установки. Однак, ця його робота ускладнена, а інколи й неможлива через небезпеку нових обстрілів майданчику. Зовнішнє електропостачання ЯПУ «Джерело нейтронів» відсутнє», – наголосили в ДІЯРУ.

Там додали, що в результаті виміру переносним дозиметром встановлено, що радіаційний фон в експериментальній залі будівлі ЯПУ «Джерело нейтронів» перебуває в межах норми.

У ДІЯРУ наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія обстрілює територію інституту, на якій розташована ЯПУ «Джерело нейтронів», й інфраструктурі інституту вже завдані «катастрофічні збитки».

«Існує ймовірність нових пошкоджень ЯПУ «Джерело нейтронів» через обстріли з боку РФ, що може вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки. У черговий раз звертаємо увагу, що ЯПУ «Джерело нейтронів», як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження бомбардування й обстрілів майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій», – заявили в інспекції.

У березні в Державній інспекції ядерного регулювання України вже повідомляли, що через обстріл військами РФ майданчика Харківського фізико-технічного інституту пошкоджено дослідницьку ядерну установку, і називали це «актом ядерного тероризму».