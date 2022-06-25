Зберігається загроза удару РФ 16-ма «Калібрами» з моря – ОК «Південь»

Наразі зберігається загроза завдання Росією ракетного удару з моря, повідомили 25 червня в оперативному командуванні «Південь» Міністерства оборони України.

«Зберігається загроза ракетних ударів 16-ма «Калібрами» з моря, стратегічною авіацією – з неба, береговими ракетними комплексами – з окупованої суші», – йдеться у повідомленні.

У ніч і рано-вранці 25 червня Росія випустила ракети у Чернігівській, Житомирській, Львівській та Дніпропетровській областях. Зокрема, на Житомирщині внаслідок ракетного удару загинув військовий, ще один був поранений. На Львівщині постраждали четверо людей. Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини постраждала одна жінка.

Ввечері 25 червня про ракетний удар повідомили на Рівненщині. За попередніми даними, жертв немає.