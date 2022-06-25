Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Сєвєродонецьк зруйнований на 90% – Гайдай

Голова Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк раніше повідомив, що виїхати з міста зараз можна лише через окуповані території

Окупований російськими військами Сєвєродонецьк зруйнований на 90%, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть. Ми повернемо своє місто! Це ненадовго», – написав Гайдай у телеграмі.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що після відведення підрозділів українських військ загарбники закріплюються Сєвєродонецьку і селищах-сателітах: Сиротиному, Вороновому і Борівському.

Голова Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк повідомив, що виїхати з міста зараз можна лише через окуповані території. За його словами, російські військові призначили в місті свого «коменданта».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG