Сєвєродонецьк зруйнований на 90% – Гайдай

Окупований російськими військами Сєвєродонецьк зруйнований на 90%, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть. Ми повернемо своє місто! Це ненадовго», – написав Гайдай у телеграмі.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що після відведення підрозділів українських військ загарбники закріплюються Сєвєродонецьку і селищах-сателітах: Сиротиному, Вороновому і Борівському.

Голова Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк повідомив, що виїхати з міста зараз можна лише через окуповані території. За його словами, російські військові призначили в місті свого «коменданта».