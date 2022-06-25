Генштаб: війська РФ закріплюються в районі Сєвєродонецька і трьох селищ

Російські війська після відведення підрозділів українських військ закріплюються в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове і Борівське на Луганщині, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 25 червня.

За повідомленням, на Лисичанському напрямку загарбники обстрілювали райони населених пунктів Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокамʼянка, Верхньокамʼянське, Виїмка і Золотарівка.

На Слов’янському напрямку, за даними командування, українські військові зупинили спробу наступу сил РФ у районі Богородичного і штурм в напрямку Мазанівки.

ЗСУ також успішно відбили всі наступальні і штурмові дії загарбників у напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк і Мар’їнка. «Окупанти відійшли», – повідомили у Генштабі.

24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції.

У Міністерстві оборони США вважають, що виводячи сили з Сєвєродонецька на Луганщині, українські військові займають позицію, в якій зможуть краще тримати оборону.