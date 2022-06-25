«Не дали ЗСУ доробити заплановане»: Міноборони критикує передчасне оприлюднення даних по Сєвєродонецьку

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові не змогли «доробити заплановане» в Сєвєродонецьку через передчасне оприлюднення інформації в соцмережах.

«Чому не можна публічно говорити, що ЗСУ вийшли з… або зайшли у … населений пункт до того, як про це заявить Генштаб. Тому що це завдає шкоду роботі ЗСУ. Це забирає в них дорогоцінний час – добу/дві, які вони ще могли реалізовувати свої військові плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції», – написала вона у фейсбуці 25 червня.

«Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції – як це було вчора і позавчора щодо Сєвєродонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане», – додала вона.

24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції. Водночас ні в Генштабі, ні в Міноборони про такий наказ наразі не повідомляли.